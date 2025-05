Pili e Pilia, il sabato di “Lo facciamo per soldi” 

In onda alle 10 su Radiolina, in replica lunedi alle 22 su Videolina, lo show di Radiolina dedicato alla leggerezza, le storie, i dialoghi, i personaggi. Con l’attore e content creator Alessandro Pili e il giornalista del gruppo Unione Sarda Enrico Pilia. In studio la giovane influencer Federica Zedda, il profumiere Fabio Meloni, lo studente-lavoratore Andrea Amato, la voce del calcio di Radiolina Lele Casini e la giornalista de L’Unione Sarda Alessandra Carta, conduttrice di Radiolina. La regà è di Giuseppe Valdes.