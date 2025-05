Pile esaurite e medicinali scaduti sono rifiuti altamente inquinanti. Per prevenire la loro dispersione o il conferimento non corretto, il Comune di Tortolì ha posizionato sei nuovi contenitori da piazza Fra Locci ad Arbatax passando per via Monsignor Virgilio e corso Umberto. L’iniziativa è stata promossa dall’area ambiente guidata dal consigliere Riccardo Falchi. Ieri sono stati gli operai di Formula Ambiente a sistemarli. (ro. se.)

