Pil, l’Isola cresce grazie all’edilizia 

Il prodotto interno lordo dell’Isola cresce grazie all’apporto del comparto delle costruzioni e dei servizi. A certificarlo è il Rapporto dello Svimez sull’andamento dell’economia nazionale nel corso del 2023. La Sardegna ha registrato un’ottima performance raggiungendo l’1% di incremento: numeri leggermente superiori alla media nazionale ferma sullo 0,9. Il tasso di crescita rilevato nei territori sardi è simile a quello delle regioni settentrionali caratterizzate da una forte presenza industriale. Positivo l’andamento del Meridione: un effetto attribuito alla messa a terra degli investimenti alimentati attraverso gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Altrettanto favorevole si è mostrata la dinamica occupazionale del Sud. Gli occupati nel Mezzogiorno sono aumentati del +2,6% su base annua a fronte di una media nazionale del +1,8%.

Pro e contro

Il dettaglio dello studio Svimez evidenzia la portata strategica del comparto edile sardo: settore cresciuto del 3,1% nel corso del 2023 e seguito dal determinante 1,9% fatto segnare dai servizi. Il dato finale è in crescita nonostante il crollo dell’industria sarda: un dato preoccupante se comparato con l’andamento degli altri territori. I numeri raccolti dai ricercatori dello Svimez hanno consegnato all’Isola la maglia nera a livello nazionale con una flessione del 6,2. Importante anche il dato alimentato dalla produzione di beni garantita dall’agricoltura: il consuntivo è lo stesso del 2022. Una “crescita zero” positiva se messa in relazione con i cali a due cifre di Marche ed Emilia-Romagna.

Il peso dell’edilizia sul consuntivo del prodotto interno lordo e il flusso di investimenti partiti all’indomani della pandemia sono analizzati in maniera puntuale dallo Svimez: «Nel complesso delle regioni meridionali gli investimenti in opere pubbliche sono cresciuti da 8,7 a 13 miliardi tra il 2022 e il 2023 (+50,1% contro il +37,6% nel Centro-Nord). Una dinamica sulla quale dovrebbe aver inciso significativamente il progressivo avanzamento degli investimenti del PNRR e l’accelerazione della spesa dei fondi europei della coesione in fase di chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020». Intervenendo in un contesto nel quale le costruzioni contribuiscono in maniera significativamente più rilevante alla formazione del valore aggiunto, gli investimenti in opere pubbliche hanno generato effetti espansivi più intensi al Sud.

Aiuti pubblici

Importante anche il dato sugli incentivi pubblici erogati alle imprese: il Sud non riesce ad accedervi perché caratterizzato da un tessuto economico-produttivo meno strutturato di quello presente al Nord.

I dati sull’economia del Sud e delle Isole sono stati commentati positivamente da Raffaele Fitto, titolare della delega allo Sviluppo e alla Coesione nel governo guidato da Giorgia Meloni: «Si conferma il concreto cambio di passo della crescita economica ed occupazionale. Il Rapporto Svimez evidenzia l’apporto strategico del Pnrr». Ottimismo anche sul fronte sindacale. Ignazio Ganga, segretario confederale della Cisl, ha affidato a una nota il commento: «Il dato Svimez sul Pil è incoraggiante. È dal 2015 che il Pil del Sud non cresceva più di quello del Nord».

