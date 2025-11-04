Pil in lieve crescita nell’Isola 

Moderata, ma in crescita, l’attività economica in Sardegna nella prima parte del 2025. Nel primo semestre dell’anno il Pil è aumentato dello 0,7% rispetto al periodo corrispondente del 2024: la variazione, pur inferiore al dato complessivo del Mezzogiorno, è lievemente superiore alla media nazionale. Il dato arriva dall’aggiornamento congiunturale sull’economia sarda per i primi sei mesi dell’anno, presentato ieri a Cagliari dalla Banca d’Italia.

Luci e ombre

Dopo i valori contenuti della prima parte del 2024, l’inflazione è tornata a crescere per poi stabilizzarsi negli ultimi mesi, attestandosi a settembre all’1,3%, meno dell’1,6% nazionale. Un andamento che ha risentito principalmente dei rincari dei beni alimentari (+3,7%) e dei servizi (+2,7%). Tornano a diminuire, dopo una lieve crescita registrata l’anno passato, le esportazioni. Il -17,3% riflette la contrazione di oltre un quinto delle vendite all’estero di prodotti petroliferi raffinati, cui si è aggiunto un calo di quelli chimici. Salgono invece le esportazioni di beni alimentari e metalliferi. Intensa la contrazione degli scambi con l’Ue (-28%) e Stati Uniti (-44,9%), ma rispetto alla media nazionale le produzioni sarde risultano meno esposte all’inasprimento dei dazi deciso dall’amministrazione Trump.

Il segnale del reddito

Buone notizie sul fronte dell’occupazione, che nel primo semestre 2025 ha continuato a crescere, con un +3,2% rispetto ai primi sei mesi del 2024 (l’Italia è ferma all’1,4%). Nel complesso il tasso di occupazione è salito al 58,6%, con un incremento di 1,5 punti percentuali. Beneficiando dell’espansione dell’occupazione, ha continuato a crescere anche il reddito delle famiglie sarde, in aumento dell’1,4% a valori costanti, con un + 0,9% dei consumi.

Il sostegno del Pnrr

Riguardo i settori produttivi, ha ristagnato l’attività del settore industriale e si è indebolita l’attività nel comparto edile, riflettendo una diminuzione della domanda dei privati per il rinnovo degli immobili. Il settore è stato sostenuto in prevalenza dalle opere pubbliche Pnrr. Ha continuato a espandersi, invece, il settore dei servizi. Secondo le stime di Studi e ricerche per il Mezzogiorno, nel 2025 l’aumento delle presenze turistiche sarebbe del 2,3%. Ieri sono stati presentati anche i programmi di educazione finanziaria per il 2025-2026.

L’educazione finanziaria

«L’Italia si contraddistingue per un livello di conoscenza in materia economica leggermente inferiore rispetto alla media Ocse, la Sardegna purtroppo è caratterizzata da un livello anche più basso», ha sottolineato Giovanni Giuseppe Ortolani, direttore della sede regionale della Banca d’Italia. «Ci impegniamo per portare avanti progetti in tutta la regione, per far apprendere le conoscenze che servono per gestire il denaro, pianificare le spese ed evitare le truffe». Per gli studenti, e gli insegnanti, pronti contest nazionali e percorsi di formazione finanziaria. Per gli adulti previste iniziative con i Cpia, in collaborazione con enti del terzo settore e sindacati dedicati ad adulti fragili, donne lavoratrici e anziani. Infine, un progetto per le piccole e microimprese sulla finanza aziendale.

