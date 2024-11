Pil e occupazione, la Sardegna rallenta  ma non si ferma 

Un’economia che rallenta, ma non si ferma. Questo il quadro emerso dall’aggiornamento congiunturale sull’economia della Sardegna, presentato ieri dalla Banca d’Italia a Cagliari. Nei primi sei mesi dell’anno, il Pil regionale è cresciuto dello 0,4% a prezzi costanti rispetto allo stesso periodo del 2023, in linea con il trend nazionale. Però, dietro questi numeri si celano dinamiche contrastanti, tra segnali positivi e fragilità strutturali.

Luci e ombre

Una delle notizie più confortanti è il calo dell’inflazione, scesa allo 0,7% a settembre, che ha restituito ossigeno al potere d’acquisto delle famiglie. Il reddito disponibile è cresciuto del 4% in termini nominali e del 2,7% in termini reali, grazie anche al buon andamento del mercato del lavoro. L’occupazione è aumentata del 2,8% ( contro l’1,5% della media nazionale), trainata dai servizi, in particolare quelli legati al turismo.

«L’economia della Sardegna, pur in un contesto di grande incertezza, ha mantenuto una crescita dello 0,4% nel primo semestre del 2024, in linea con il dato nazionale», afferma Stefano Barra, direttore della sede di Cagliari dell'istituto di credito che non considera questo dato preoccupante. «Come sempre, i settori produttivi mostrano dinamiche differenziate: abbiamo registrato una crescita del turismo, un buon andamento dell’industria lattiero-casearia e della raffinazione petrolifera».

I comparti

Nel settore produttivo, la situazione è dunque eterogenea. L’industria mostra segnali di debolezza, salvo alcune eccezioni come appunto il lattiero-caseario e la raffinazione petrolifera. Al contrario, il comparto dei servizi continua a sostenere l’economia regionale. Il turismo segna, infatti, un’altra stagione positiva, con un aumento delle presenze nelle strutture ricettive e un incremento dei flussi nei porti e negli aeroporti. La redditività complessiva delle imprese resta elevata, ma i prestiti si sono ridotti del 5,7%, a causa del rallentamento economico e di condizioni creditizie meno favorevoli.

«Il turismo – prosegue il direttore - resta un pilastro importante per l’economia regionale, ma non può bastare. Non garantisce occupazione stabile né benefici di lungo periodo. La Sardegna ha bisogno di infrastrutture più solide e di scelte strategiche in settori importanti come l’energia».

Nell’edilizia, invece, il calo della domanda privata, legato alla rimodulazione degli incentivi fiscali, non è stato compensato dai lavori pubblici finanziati dal Pnrr, il cui avanzamento in Sardegna procede a rilento rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno e del resto d’Italia.

«Il ritardo nell’utilizzo delle risorse non è di per sé preoccupante. Gli interventi seguono tempistiche diverse: alcuni richiedono tempi più lunghi, mentre altri procedono più velocemente. L’avanzamento dei cantieri è positivo e la spesa nei progetti attivi sta andando nella giusta direzione», precisa Barra.

Dubbi sul futuro

Sul fronte dei consumi, invece, la situazione resta stagnante, con effetti negativi sul commercio. «Ci sono segnali positivi per le famiglie: l’inflazione si è attestata allo 0,7% a settembre, permettendo una ripresa del potere d’acquisto e un aumento dei redditi sia nominali che reali». Ma nonostante l’aumento del reddito e la lieve discesa dei tassi sui mutui (dal 4,5% al 3,8%), i consumi delle famiglie restano al palo, segnando una sostanziale stabilità rispetto al 2023. Anche i depositi bancari tornano a crescere (+3,3%), trainati soprattutto dai depositi vincolati.

«Se questa tendenza continuerà, accompagnata da un’ulteriore discesa dell’inflazione, potremo assistere a un rimbalzo più marcato nella seconda parte dell’anno, ma non prevediamo cambiamenti significativi nell’immediato».

E per il 2025, l’incertezza rimane dominante. «Gli scenari internazionali, come la persistente instabilità geopolitica e l’esito delle recenti elezioni americane, rendono impossibile fare previsioni affidabili», conclude Barra.

