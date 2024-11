«Pil, c’è ancora spazio per crescere» 

L’incertezza che domina l’economia internazionale richiede all’Italia scelte di bilancio prudenti ma non fiacca l’ottimismo sul Pil. Per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti c’è ancora spazio per crescere più di quel che vedono previsori come Bankitalia o Upb, perché nell’ultima parte dell’anno il Pil dovrebbe tornare in espansione, dopo lo stallo del terzo trimestre.

Bisogna comunque mantenersi cauti, perché i vincoli europei non lasciano troppi margini, però la manovra non è immutabile: fatto salvo l’impianto, in Parlamento si potrà accogliere qualche richiesta di modifica. Dal blocco del turnover per le forze dell’ordine ai revisori del Mef nelle aziende che prendono contributi pubblici, il ministro apre a modifiche. Ma sono limitate e comunque non soddisfano le opposizioni.

«Non sarei stupito da una revisione al rialzo delle stime preliminari del Pil 2024», ha detto il ministro alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. I modelli di previsione che utilizza il Tesoro vedono un Pil in espansione nel trimestre finale, grazie al recupero della domanda estera e alla ripresa dei consumi che prosegue».

