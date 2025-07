Pignorati i conti del Consorzio 

Doccia fredda sul Consorzio industriale della Provincia del Medio Campidano: pignorati i conti per «10 milioni e 112 mila euro», per i crediti vantati dalla Keller, l’azienda di Villacidro delle carrozze ferroviarie fallita nel 2014 con 81 milioni di euro di debiti. Il due luglio, a pochi giorni dalla sentenza di condanna per bancarotta di tre amministratori dell’ex fabbrica di vagoni, la comunicazione ufficiale al Consorzio tramite «l’atto di pignoramento per il fallimento Keller».

La lettera

Il pignoramento, una misura che colpisce l’attività economica e l’operatività quotidiana, notificato dal fallimento “Keller Elettromeccanica” al Consorzio è stato più che un campanello di allarme: congelare le somme disponibili potrebbe significare la paralisi totale. Pericolo che il presidente del Consorzio, Enrico Caboni, ha colto subito e, per evitare che possa accadere, ha inviato una richiesta di aiuto agli enti interessati: Regione, Provincia del Medio Campidano, prefettura di Cagliari e Comune di Villacidro. Nella lettera, Caboni ricorda che «l’ente è proprietario e gestore di una pluralità di impianti per lo smaltimento di rifiuti e trattamento delle acque reflue» e spiega che «ha in essere numerose commesse con operatori economici privati e pubblici, finalizzate all’espletamento di servizi essenziali e continuativi, la cui interruzione determinerebbe gravi criticità di natura ambientale, sanitaria e di ordine pubblico». E ancora: «In tale contesto, l’impossibilità di accedere alle risorse finanziarie giacenti sui propri conti correnti, a causa del vincolo derivante dal pignoramento, compromette gravemente la continuità operativa degli impianti, nonché il tempestivo pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e delle forniture indispensabili al mantenimento del servizio pubblico. Si evidenzia, a titolo esemplificativo, che l’attuale volume medio di rifiuti conferiti in discarica ammonta a oltre 8.000 tonnellate mensili. Per tali ragioni, si richiede un urgente e concreto intervento da parte vostra – scrive Caboni – volto a consentire lo sblocco, anche parziale, dei conti correnti del Consorzio, o comunque garantire le necessarie disponibilità finanziarie per l’assolvimento delle obbligazioni strettamente connesse all’erogazione dei servizi pubblici essenziali; promuovere un intervento della Regione finalizzato al sostegno finanziario del Consorzio, in relazione all’esposizione debitoria maturata nell’ambito del lungo contenzioso per l’acquisizione dello stabilimento Keller».

RIPRODUZIONE RISERVATA