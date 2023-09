«Pignolo e rigoroso, cambiò il Pci» 

«Ha offerto un contributo decisivo per trasformare il Pci in un partito compiutamente di governo, cioè una forza politica capace di tradurre in progetti istituzionalmente adeguati quelli che in passato erano stati soprattutto slogan». Giorgio Macciotta, cagliaritano, 82 anni, già parlamentare e dirigente comunista (che ha fatto il percorso sino al Pd), ha conosciuto bene Giorgio Napolitano. Oggi sarà a Roma per i funerali a Montecitorio, l’ultimo saluto al compagno di partito e all’amico. Un rapporto politico e umano molto forte. «Ho avuto la fortuna di collaborare con lui quando divenne presidente del gruppo del Partito comunista alla Camera. All’interno dell’ufficio di presidenza mi delegò le funzioni di coordinamento delle politiche economico-finanziarie. Era l’autunno del 1980, da allora ci fu una collaborazione sempre più stretta». Napolitano era il punto di riferimento della corrente della “destra” del Pci, migliorista secondo la definizione di Pietro Ingrao («Credo che Giorgio non gliela abbia mai perdonata», ha detto di recente Gianni Cervetti). «Diceva di sé - ricorda ancora Macciotta - “io sono un comunista terzinternazionalista rispettoso di alcune regole”. Era difficile, con il suo rigore, che mettesse in discussione, nella fase iniziale del nostro rapporto, le regole del centralismo democratico anche quando non le condivideva».

Affiorano tante sequenze degli anni in cui Napolitano era capogruppo del Pci. La discussione sul bilancio si sviluppava sulla base di una legge importante ma molto incompleta, la legge di contabilità 468 del 1978. «Napolitano, insieme alla Sinistra indipendente, organizzò un seminario sulla legge e sulla sua applicazione. Da quel confronto scaturì una proposta di modifica, che il nostro capogruppo pretese venisse formulata in modo puntuale. E quella proposta, approvata alla fine del 1988, è ancora oggi un caposaldo. C’è un aspetto paradossale: fu preso in considerazione, come base per la discussione sulla modifica del bilancio, non il testo del governo ma quello dell’opposizione comunista». Un altro momento di quell’esperienza a Montecitorio: “Non sopportava l’improvvisazione, era di una pignoleria indescrivibile. La prima volta che feci una relazione sul bilancio mi resi conto che nel mio ragionamento c’era un errore: potevo correggerlo oppure fare finta di niente. Napolitano lesse la relazione e disse: “Va bene, tranne questo passaggio”. Colse il mio limite. Naturalmente tutto questo comportò la correzione. Aveva una non comune capacità di affrontare in modo rigoroso e costruttivo problemi a cui si dedicava per la prima volta”.

La visita a Ghilarza

Gramsci e le sue idee portano Napolitano a Ghilarza: «Fu molto attento all’elaborazione dell’autore dei Quaderni. Nel 1994 ero segretario regionale del Pds e lui presidente della Camera. Lo invitai alla conferenza che si svolgeva ad aprile a Ghilarza in occasione dell’anniversario della morte di Gramsci. Fu la sua prima visita nel paese e venne molto volentieri. Nel suo intervento guardò oltre il Gramsci dirigente comunista e, per dirla con uno dei maggiori studiosi gramsciani, Beppe Vacca, tratteggiò il Gramsci intellettuale, protagonista della cultura italiana, europea e mondiale». Macciotta conclude ricordando un gesto simbolico: «Al congresso del Pci del 1956 Napolitano rispose duramente a Giolitti, che aveva definito ingiustificabile, in base ai principi del socialismo, l’intervento sovietico in Ungheria. Nel 2006, appena eletto presidente della Repubblica, lo volle incontrare. Fu un modo per riconoscere che cinquant’anni prima Giolitti era dalla parte giusta e lui aveva torto. Un atto significativo da parte di un leader che lavorò intensamente per portare il partito nella sponda del socialismo europeo. Il profondo cambiamento del Pci nasce anche grazie alla capacità autocritica di Giorgio Napolitano».

