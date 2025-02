Pignatone ascoltato per tre ore 

ROMA. Assicura di non essere stato mai stato informato, negli anni in cui fu alla guida della Procura di Roma, degli incontri tra Giancarlo Capaldo, all’epoca titolare dell’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, e i vertici della Gendarmeria vaticana. Lo ribadisce più volte Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma e poi presidente del Tribunale vaticano fino al 31 dicembre, in oltre tre ore di audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso della cittadina vaticana scomparsa a 15 anni nel giugno del 1983. E dice: «Evidentemente Capaldo volle tenermi all’oscuro di questi contatti qualsiasi fossero i contenuti. Dice di non avermi detto niente degli incontri perché io non gli avevo chiesto nulla, ma la verità è che il 2 aprile di quell’anno, pochi giorni dopo essere arrivato nella capitale e dopo notizie di stampa, gli domandai esplicitamente chiarimenti su quanto pubblicato e sull’esistenza di eventuali altri elementi utili alle indagini».

