Pigiama party nell’istituto comprensivo per ammirare la luna piena, Venere e Marte 

All’istituto comprensivo di San Gavino gli studenti apprendono sul campo in maniera originale e innovativa: l’altra notte è stato ideato un pigiama party per visualizzare con il telescopio il plenilunio e i due pianeti Venere e Marte, in questo periodo particolarmente vicini alla Terra, con tutte le stelle. Gli studenti delle medie, muniti di sacco a pelo, dopo avere cenato all'interno della scuola e avere fatto attività propedeutica alla visualizzazione, sono usciti nel cortile della scuola di via Foscolo e si sono disposti nel campo da calcio a 5.

Si è trattato per gli scolari e per i docenti di una giornata molto creativa: di solito la campanella di uscita a scuola suona al massimo nelle prime ore del pomeriggio.

Non è questa l’unica iniziativa innovativa dell’istituto. Di recente, evidenzia l’assessora Giusy Chessa, «a scuola è stato realizzato un laboratorio di cinema e letteratura all’insegna della protezione del nostro pianeta, del riciclo dei rifiuti e alla sostenibilità, rivolto alle prime medie, con la proiezione di un film e la presentazione di un libro. L’educazione ambientale dei più giovani al rispetto della natura deve essere un impegno costante».

