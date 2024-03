Pifferi, proroga delle indagini 

Milano . Il gip ha concesso la proroga di sei mesi al pm Francesco De Tommasi per continuare ad indagare nel nuovo fascicolo aperto sul caso di Alessia Pifferi, la 38enne a processo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo. Nell'inchiesta parallela sono indagate per favoreggiamento e falso, come noto, due psicologhe del carcere milanese di San Vittore che si sono occupate dell'imputata e la sua legale, l'avvocata Alessia Pontenani. Secondo l'accusa, avrebbero manipolato Pifferi falsificando i diari clinici e un test per ottenere la perizia psichiatrica, evidenziando un grave deficit cognitivo. Perizia che, poi, ha stabilito che la donna era capace di intendere e volere al momento dei fatti. Intanto, il pm ha nominato un pool di esperti per esaminare altri casi sospetti che riguardano la gestione, sempre da parte degli psicologi della casa di reclusione, di almeno altre quattro detenute.

