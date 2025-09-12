Pietro Vivarelli, la bistecca è cotta! 

Metti una sera a cena Roberto Giacobbo che chiede un consiglio sul taglio di carne da assaporare all’osteria Pintadera di Cagliari. La riposta del titolare Pietro Vivarelli, che dopo aver proposto «un bel pezzo di fiorentina, una costata Tomahawk e un quattro costole prime», racconta lui, suggerisce al celebre conduttore televisivo «una terza costola», vale l’invito a partecipare alla sesta stagione di “The Golden Steak”, il campionato italiano di cottura di bistecche con l’osso di Food Network, di cui Giacobbo, fresco vincitore del Premio Navicella Sardegna, è presidente di giuria.

«Mi disse “ne sai troppo, è evidente”, e un paio di settimane dopo mi arrivò la mail per partecipare al programma», spiega Vivarelli, classe 1955 e la tradizione nel sangue. «In famiglia siamo macellai da 70 anni, mia moglie è figlia di un macellaio e mio figlio ha seguito le mie orme come chef sui grandi yacht», aggiunge il ristoratore di Iglesias, partito proprio ieri per Caserta per provare a diventare il miglior grigliatore d’Italia. Per adesso Vivarelli, che a Cagliari riaprirà a ottobre «con la novità del menu a base di pesce e la conferma dei bolliti tutti i venerdì», svela, e in Gallura ha un ristorante a Marinella, <sulla stessa spiaggia dell’Abi d’Oru, dove d’estate vengono a trovarci anche personaggi noti, da Fabio Caressa e Benedetta Parodi a Iva Zanicchi e al terzino dell’Inter Matteo Darmian», sottolinea, è tra i migliori otto del Paese.

Come si è preparato per la finalissima?

«Con una grande voglia di mettermi in gioco. In passato ho partecipato al programma “Oggi al mercato” di Videolina, in quel periodo rappresentavo lo slow food sul territorio con la Chiocciola d’oro e l’esperienza della trattoria di Iglesias, prima di trasferirci a Cagliari, ma stavolta è diverso. Siamo già stati a Modena e a Roma per le selezioni, poi a Fiuggi, abbiamo fatto un sacco di confessionali che andranno in onda durante il programma in otto puntate, e non vedo l’ora di iniziare la gara: arrivare sul podio sarebbe fantastico. Sto andando attrezzato, pronto a rappresentare la Sardegna con la bandiera dei Quattro Mori e le nostri carni, per le quali vorrei ringraziare il nostro sponsor Felice Contu dell’azienda Coalbe. E ad arrostire a carbone e legna».

Giacobbo a parte, se dovesse consigliare un pezzo di carne a un amico?

«Il discorso è ampio, nel mondo delle carni ci si muove spesso sulla spinta dell’americanizzazione, la gente va nei posti a chiedere la Tomahawk e la Picanha, ma sono solo i nomi che vanno di moda di carni che noi chiamavamo parasangue, fiorentina, bistecca del reale, nomi strategici, insomma. Detto questo, e premesso che la carne, come i prodotti dell’orto, ha una stagionalità, maggio è top per la carne di pecora e bovina, per esempio, mentre quando cadono i semi, dal momento che si nutre di more selvatiche, lo è la capra, e che in generale in Sardegna abbiamo carni di altissimo livello che non è solo il famoso porcetto, e siamo diventati bravissimi anche nella frollatura, cerco innanzitutto di capire le esigenze del cliente. Al quale però, chiaramente, non potrò mai portare una tagliata troppo cotta».

Quando si vuole premiare, lei cosa mangia?

«L’altra sera mi sono premiato con una trippa pomodoro e menta, che dire trippa è generico: quando te la pulisci tu, la metti a bollire tu, non è trippa ma una magia. Una cosa che suscita emozioni, che è poi il credo e l’obiettivo del mio modo di fare ristorazione. Come con la costata, quella che chiamano adesso “rib”: quella sarda a me crea un’emozione particolare quando, nella stagione dei carciofi, ci adagio sopra l’insalata a crudo, o quando è stagione, i funghi: strepitosa!».

