«Pietro? Spero torni presto» 

«Non so che fine ha fatto Pietro, spero lo ritrovino subito. Vivo. Sì, lui sapeva della relazione che avevo da anni con sua moglie. E allora? A pranzo e a cena spesso eravamo insieme». Roberto Caddeo, arburese residente fino a pochi anni fa a Montevecchio, consegna al paese la sua verità sulla scomparsa di Pietro Arrius, svanito nel nulla nel maggio del 2019 e marito di Caterina Deiana, la donna con la quale Roberto Caddeo ha avuto una lunga relazione. La conferma alle chiacchiere che per anni si sono rincorse in paese è arrivata giovedì in diretta tivù ai microfoni della trasmissione “Chi l’ha visto” che si è occupata del caso Arrius.

La preghiera

«Io non voglio sapere più nulla di queste cose, l’ho detto al mio avvocato: tutto quello che voglio è che trovino mio marito», Caterina Deiana, a meno di 24 ore dalla messa in onda del programma, ieri sera, rispondeva al telefono con voce esausta. «Da anni mi tormento al pensiero che si pensi che la scomparsa di Pietro sia legata a questa storia. Io non l’ho mai abbandonato, gli sono sempre stata vicina. Ci tengo a chiarire una cosa: mio marito ha iniziato a mostrare i primi sintomi della malattia già nel 2015 e su consiglio di mia madre l’ho accompagnato a fare tutti i controlli che ci hanno consentito di diagnosticare l’Alzheimer. Questa è la verità. Ma adesso basta, non voglio più parlarne, sa tutto il mio avvocato». Il legale che si occupa della vicenda è Gianfranco Piscitelli che segue i casi di numerose persone scomparse.

I resti

Sul caso del 67enne di Arbus restano solo poche notizie. Frammenti dell’ultimo giorno in paese: Pietro Arrius avrebbe fatto un passaggio veloce al bar, poi si sarebbe diretto verso Montevecchio dove è stato notato seduto da solo su una panchina. Poi, più nulla. Appena scattato l’allarme erano state avviate le indagini. Da allora sono trascorsi quasi quattro anni e solo due mesi fa le cronache sono tornate a occuparsi di lui per un ritrovamento sospetto. Nelle campagne di Montevecchio erano state trovate delle ossa: frammenti di cranio apparsi subito molti antichi ma che gli investigatori, per non lasciare nulla di intentato, hanno subito inviato ai laboratori di medicina legale del Policlinico di Monserrato. Dopo qualche settimana il responso: i resti trovati a Montevecchio potrebbero essere la traccia di un sito archeologico, nessun legame con Pietro Arrius. In quei lunghi giorni d’attesa Caterina Deiana aveva implorato: «Vi prego, ditemi che non sono le ossa di Pietro, io mio marito lo voglio rivedere vivo, aspetto che torni a casa».