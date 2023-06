Pietro Sanna passa  nel “Misto” 

Era il candidato del centrodestra alle comunali di Nuoro, e dopo le votazioni di quasi tre anni fa, quando era stato sconfitto al ballottaggio dal sindaco Andrea Soddu, era entrato in consiglio comunale all’opposizione e assegnato “d’ufficio” (così aveva spiegato durante un consiglio comunale il presidente dell’aula, Sebastian Cocco) al gruppo di Fratelli d’Italia, perché unica lista della coalizione di centrodestra che non aveva un rappresentate all’interno dell’assise barbaricina. Ma ora, Pietro Sanna, ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo misto del Comune, dove “raggiunge” le due consigliere Maria Boi e Gabriella Boeddu, che erano state elette con il gruppo di maggioranza di Italia in Comune da cui sono fuoriuscite in contrasto con la decisione del leader del partito, Cocco, di fondare l’Intergruppo. Lo stesso Sanna aveva saputo della sua “appartenenza” a Fratelli d’Italia” in aula, e aveva negato di avere e aver mai avuto, nonostante la sorella Laura sia la coordinatrice cittadina del partito della Premier Meloni, una tessera del partito. Insomma un nuovo scossone politico in città che rimescola le posizioni all’interno dell’aula, anche in vista della nuove commissioni dopo che le stesse a maggio erano state azzerare dal Segretario comunale.

