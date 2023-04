Pietro Orlandi: «Ho fatto i nomi, ora chiarezza» 

Roma. Dopo il confronto di oltre otto ore tra Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, e il promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi, l'inchiesta aperta alla fine del 2022 in Vaticano sulla scomparsa il 22 giugno di 40 anni fa della quindicenne figlia di un commesso della prefettura della Casa pontificia potrebbe fare passi avanti finora imprevisti.

Nomi eccellenti

«Ho percepito la volontà di chiarezza. Diddi mi ha detto: “Ho avuto mandato da Papa Francesco di fare chiarezza al 100% e non fare sconti a nessuno, dalla base al vertice”». Depositando la sua memoria, Pietro ha affidato agli atti dell'inchiesta le acquisizioni delle indagini private della famiglia insieme all'avvocato Laura Sgrò. Tra i nomi eccellenti fatti dal fratello di Emanuela al magistrato, quello del cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Ribadita la richiesta che vengano ascoltati testimoni dell'epoca tra i quali appunto il cardinale Re, i cardinali Leonardo Sandri e Stanislaw Dziwisz, che è stato il segretario storico di Giovanni Paolo II, monsignor Georg Gaenswein, segretario di Benedetto XVI, e l'ex comandante della gendarmeria Domenico Giani.

La frase choc

Un aspetto sollevato è assai spinoso. «Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case...», è la frase-choc pronunciata da Orlandi a DiMartedì ribadendo i suoi sospetti sul Papa polacco, santo dal 27 aprile 2014, e in genere sulla pedofilia in Vaticano durante il suo pontificato. Orlandi ha detto: «Sono convinto che Giovanni Paolo II, Ratzinger e Francesco siano a conoscenza di quanto avvenuto».