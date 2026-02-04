«Pietro Contena ha ucciso Luca Goddi» 

«Il figlio minorenne, sedicenne all’epoca dei fatti, ha la necessità di una risposta ferma da parte dello Stato, su un episodio gravissimo che lo ha privato di una figura, quella paterna, insostituibile». Lo ha ricordato ieri l’avvocata Nicoletta Mani, nell’udienza al processo per l’omicidio del 47enne Luca Goddi, ucciso il 4 agosto 2023 in pieno centro a Orune.

Davanti al gup Alessandra Ponti, nel procedimento celebrato con rito abbreviato, ieri hanno preso la parola le parti civili, rappresentate dagli avvocati Pasquale Ramazzotti, Lorenzo Soro e Nicoletta Mani. I legali hanno chiesto il pieno riconoscimento della responsabilità penale di Pietro Contena, imputato per l’agguato. Nel ricostruire il contesto, è stato ricordato che il delitto maturò in un bar, in una giornata di festa. Le parti civili hanno ribadito la solidità dell’impianto accusatorio, richiamando le intercettazioni e gli elementi raccolti dagli investigatori, sottolineando i comportamenti successivi al fatto: la fuga di Contena in auto, l’irreperibilità per giorni, il telefonino lasciato spento una settimana. La passata udienza il pubblico ministero Ireno Satta aveva chiesto una condanna a 20 anni. Nella prossima udienza spazio alla difesa rappresentata dall’avvocato Basilio Brodu.

