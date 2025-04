Pietro Ciarlo e quei beni da salvare 

L’elenco è lungo e riguarda tutta la Sardegna. Ovunque – lungo le coste, nei piccoli comuni, nelle città - ci sono beni immobili che appartengono allo Stato, ma lo Stato non se ne occupa e per questo dovrebbero passare di mano. L’amministrazione regionale potrebbe farne un uso migliore, sostiene Pietro Ciarlo, restituendo dignità al bene. In che maniera ciò possa avvenire è il tema della lectio che il docente emerito di diritto costituzionale dell’Università di Cagliari, terrà domani nel capoluogo, alle 17, nella basilica di San Saturnino. Intitolato “La proprietà dei beni immobili di interesse artistico, archeologico e storico della Sardegna tra Stato e Regione”, l’incontro è uno degli appuntamenti settimanali dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino per i Musei Nazionali.

Caserme, torri, fari

Sono numerosi gli edifici abbandonati o sottoutilizzati di proprietà statale. Sono caserme, torri, fari. L’ospedale militare, situato nel centro storico di Cagliari, osserva Ciarlo, è uno di questi. Si tratta di edifici che, il più delle volte, si trovano in una posizione privilegiata. Con la loro fisionomia modellano il paesaggio urbano e naturale in cui si trovano, contribuendo a definire la skyline di un territorio. In altre parole, definiscono l’identità visiva, storica e culturale di un luogo. Eppure, nonostante la loro importanza, spesso versano in stato di abbandono.

In via Roma

È il caso dell’ex Hotel Moderno in via Roma, a Cagliari. Acquistato negli anni novanta dall’Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) per farne una residenza per studenti, dopo numerosi interventi di ristrutturazione è stato chiuso. L’incuria e il disuso portano alla rovina strutture che, altrimenti, sarebbero una risorsa per un luogo. In generale, chiosa il costituzionalista, il passaggio dallo Stato alla Regione è un vantaggio.

I vantaggi

L’amministrazione regionale potrebbe dare il bene in concessione, oppure venderlo, in qualche modo valorizzarlo. Naturalmente le opportunità di impiego variano a seconda che si tratti di un bene di un qualche interesse culturale, oppure no. Comunque sia, secondo Ciarlo, è urgente occuparsene. Quella dei beni immobili di proprietà statale di interesse artistico, archeologico e storico da trasferire alla Regione Sardegna, commenta Maria Antonietta Mongiu, è «una piccola storia infinita».

Una parte «della più ampia vicenda del patrimonio immobiliare pubblico e segnatamente regionale. Un’adeguata riflessione su questi temi può forse aprire una fase più dinamica, tanto auspicabile quanto necessaria».

