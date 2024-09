Pietro Castellitto: «Riccardo Schicchi aveva un sogno» 

L’avventura di Riccardo Schicchi e della sua Diva Futura, l'agenzia che ha aperto la strada italiana del porno lanciando dive come Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Henger, ancora oggi icone incredibilmente vive dell'immaginario italiano, è raccontata nel film “Diva Futura” di Giulia Steigerwalt, in concorso ieri a Venezia ‘81.

Al centro c'è la storia di un sogno, figlio dell'amore libero degli anni ‘70, il genio imprenditoriale di Schicchi, una visione nuova che rompeva i tabù di allora sul sesso e intuizioni comunicative geniali che lanciarono attrici porno, ospiti in tv dei programmi di Maurizio Costanzo ed Enzo Biagi, sdoganando il tema della sessualità, aprendo la via ad un porno italiano che il film vuole raccontare molto diverso dai canoni commerciali, violenti e degradanti degli anni successivi.

Pietro Castellitto, che interpreta Riccardo Schicchi, racconta: «Ho 32 anni, ho conosciuto Schicchi sul viale del tramonto, quando andava in tv sotto il tavolo di Teo Mammucari in quanto marito di Eva Henger, ma le persone che ho incontrato e che lo hanno conosciuto direttamente tendono a tenere in vita il suo ricordo, legato a quegli anni ‘80 come al periodo più avventuroso della loro vita perché era uno che ti portava verso l'avventura». Una bella sfida per il giovane regista-attore, ma la regista Steigerwalt era proprio lui che voleva: «L'ho desiderato molto e gli sono grata perché era una scelta rischiosa. La sostanza e la maturità che ha portato in scena mi hanno confermato che avevo visto giusto, avevo grandi aspettative e le ha superate».

Alle proiezioni si ride, anche perché l'avventura di Schicchi, «così improvvisata, caciarona, cialtrona era associata ad una leggerezza, ad un divertimento ed era ovviamente solo un lato della medaglia». Invita Castellitto «a guardare l'umanità dietro il personaggio pubblico. “Diva Futura” è un film su un'epoca incredibile e su un uomo che è riuscito a fare la vita che voleva fare, è qualcosa di poetico e potente».

Aggiunge la regista: «La visione di sessualità era priva di pudore, un'intenzione rivoluzionaria per il costume italiano, che poi ha portato a qualcosa di opposto e anche di estremamente violento contro le donne. Ma questa non era la visione di Schicchi».

