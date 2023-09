Pietro Castellitto: «I miei ragazzi sono affamati di vita» 

I festoni e lo sballo, lo spaccio e il circolo esclusivo, Enea si muove da re del divertimento,

traffica in un mondo di lusso cui appartiene, imprenditore del benessere estremo suo e degli altri, sempre tutto griffato. Fa l'istruttore di tennis, ma in realtà è un giovane imprenditore che punta al massimo del successo in una Roma bene che lui stesso abita. Fa il primogenito con il fratello studentello e però ci gioca anche, dialoga con i genitori borghesissimi, il padre psicologo e la madre conduttrice di una rubrica di libri in tv, si confida con loro. Con l'amico del cuore Valentino, di professione aviator,e gestisce pure un ristorante di sushi a Roma Nord e a una festa conosce una ragazza bellissima di cui si

innamora. “Enea” è il protagonista del film di Pietro Castellitto ieri in concorso a Venezia 80.

Dopo l'esordio premiato dei “Predatori”, il trentunenne figlio d'arte cerca conferme con questo film che ha tra i padrini anche Luca Guadagnino, produttore per Frenesy insieme a Lorenzo Mieli per The Apartment (gruppo Fremantle) e che Vision Distribution farà uscire in sala il 25 gennaio, una data da sempre forte nel panorama distributivo italiano. E la speranza è di poter trovare, dalla premiere di “Enea”, anche un'apertura al mercato estero. Sarebbe un modo per costruire a livello internazionale una nuova generazione di autori dopo quella dei Sorrentino, Garrone, Moretti. Castellitto si sente il nuovo Nanni? «Ha cambiato un linguaggio, ed è l'ambizione di chiunque così come quella di essere riconoscibili e unici», ci risponde. «Però, ecco, Moretti non lo disturberei», ironizza Benedetta Porcaroli, che nel film interpreta la sua fidanzata e che è a Venezia per la prima, giusto 24 ore per poi tornare sul set della serie “Il Gattopardo” ormai a fine riprese.

Per Pietro Castellitto che del film è protagonista, regista, autore della sceneggiatura, «Enea è un eroe romantico. È un desiderio non elitario quello di sentirsi liberi, trasversale a tutti i giovani, in qualunque città del mondo, in qualunque quartiere ed epoca».

