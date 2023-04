Pietro Basoccu racconta in fotografia i passaggi d’età 

Cinque anni. Nella stagione in cui tutto cambia. I fanciulli e le fanciulle perdono le foglie dell’infanzia. Fioriscono uomini, si scoprono donne. Accade in fretta ma senza tempi precisi. Il fotografo Pietro Basoccu ha fermato questo tempo in due scatti, a 13 e a 18 anni, raccontando una comunità che cambia.

«Sono partito dall'idea di fotografare i ragazzi, di Villagrande Strisaili e di Villanova Strisaili, alla fine della terza media – spiega il fotografo - Erano ritratti di ragazzi, non più bambini, nel momento in cui iniziava un nuovo percorso di vita, una maggiore indipendenza. Il progetto prevedeva un secondo ritratto nell'anno del compimento della maggiore età».

Lo spettatore legge la mostra seguendo l’istinto. Inquadrare il ritratto più giovane, cercare il bimbo nel ragazzo diventato adulto, immaginare come diventerà.

Contrasti

Conserviamo il ricordo di noi stessi bambini, perfino quando la pelle diventa una tela di rughe. Crescendo attraversiamo forche caudine. L’adolescenza inquieta, è una tenebra. È il fastidio di un baffo appena accennato sul viso implume. Di contrasti apparenti sulla stessa lavagna, di una bimba improvvisamente svelata donna. Basoccu compie questo esercizio con la leggerezza del suo carboncino in bianco e nero, lasciando intravedere il suo mestiere nella confidenza con la materia in divenire, la plastica meraviglia di un disegno a volte prevedibile, spesso inaspettato. Sguardi raccontano generazioni. Nonni e genitori, tratti conosciuti e trasmessi con i geni, le mani e le carezze. Racconta di una comunità che cambia. «I 18 anni sono un traguardo importante – prosegue Basoccu – si comincia a diventare adulti. I due ritratti, a confronto, mostrano ragazzi e ragazze, bambine e bambini. Sono la stessa persona gli anni ne hanno fatto una persona diversa».