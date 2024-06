Alla presenza dei familiari e del sindaco, Massimiliano Sanna, che le ha consegnato una targa ricordo, ieri Pietrina Piroddi ha festeggiato il secolo di vita.«Signora Pietrina ha sempre vissuto in città dove ha lavorato in Comune.Sposata con Efisio Fanni, madre di Gianni e nonna di Luca e Maria, ha affiancato il suo impegno lavorativo e familiare alla passione per l’uncinetto», dicono dal Comune.

