«Pietrina e Tiziano,  a voi gettati nel pozzo dedico il mio canto» 

Le canzoni hanno la capacità di esplorare le storie e andare oltre i fatti di cronaca. È quel che accade con "The bad times are gone”, dove le parole di Pietrina Mastrone, uccisa a Oliena nel 2007, rivivono struggenti nel tributo del cantautore villacidrese Mauro Vacca, realizzato con il suo gruppo The Golden Birdies in un progetto di collaborazione internazionale.

La storia

I fatti di cronaca risalgono all’ottobre 2007, quando dalle profondità del pozzo di Manasuddas, si scoprirono due efferati omicidi compiuti nelle campagne tra Oliena e Nuoro: Pietrina Mastrone, quarantunenne di Oliena e Tiziano Cocco, autista ventiduenne di Samassi, ucciso una decina di giorno dopo di lei. Gli omicidi furono l’epilogo di due differenti episodi, un tentativo di violenza sessuale il primo e una rapina per pochi denari il secondo.

Il brano nasce come un tributo a Pietrina Mastrone, a partire dalle sue stesse parole, tradotte in inglese da Mauro Vacca, che ha dedicato la canzone anche alla memoria di Tiziano Cocco, conosciuto personalmente.

«L’emergenza di raccontare questa storia non è nata ora, il brano lo avevo concepito nel 2010, dopo avere letto le parole autografe di Pietrina allegate a un articolo de L’Unione Sarda a lei dedicato, a firma di Piera Serusi, uscito in occasione della Festa della donna. Erano parte di un diario, ma scritte con incedere poetico e capaci di restituire la visione nitida di un momento di difficoltà, assieme a un messaggio di consolazione: parole che mi colpirono perché in grado di descrivere meglio di qualsiasi altra cosa la complessità della sua figura tormentata».

“ È stato molto duro ma adesso va proprio meglio / i tempi duri sono finiti / finiti per un bel po’ / Le foglie brillano nel sole / ed io sorrido in me. / Tu ed io ad osservare il resto / a un angolo di strada. / Macchine, autobus, aerei e gente passano / però non ci interessa. / Noi vogliamo sapere / noi vogliamo scoprire / negli occhi l’uno dell’altra / che i tempi duri sono finiti / finiti almeno per un po’ ”.

La dedica

Il brano è poi rimasto nel cassetto ma l’autore lo scorso anno ha voluto rimettere mano al ricordo dell’ex maestrina di Oliena e della sua vita complicata. «Ho deciso di farne una cosa ufficiale e visto che usavo le sue parole ho cercato anche contatti con la famiglia: se qualcuno non fosse stato d’accordo mi sarei fermato». L’operazione non ha scopo di lucro, tant’è che “The bad times are gone” è distribuito e puoi essere scaricato gratuitamente sulla piattaforma Bandcamp.

«Un altro passo fondamentale – continua Vacca – è stato proporre di interpretare il brano a Pall Jenkins, cantante indie americano e voce dei Black Heart Procession. Ho sempre sentito la sua come una voce ideale per queste atmosfere: dal tono malinconico e quasi sul punto di spezzarsi all’improvviso. Ho provato a contattarlo e lui si è dimostrato disponibilissimo, così è nata una collaborazione a distanza. Per la realizzazione del video, in stile minimalista, ho chiesto a James F Johnston, musicista e pittore alternativo inglese, il permesso per utilizzare un suo dipinto e anch’egli ha acconsentito».

I musicisti

Il brano, uscito in agosto, in occasione di quello che sarebbe stato il 58° compleanno di Pietrina, vede oltre alla chitarra e alla voce dello stesso Mauro Vacca, quella di Roberta Etzi, le tastiere di Andrea Cherchi, il basso di Roberto Gioffrè, la ritmica di Giacomo Salis e la fisarmonica di Massimo Mocci. In apertura, le parole in italiano di Pietrina Mastrone sono recitate da Rita Lilith Oberti.

RIPRODUZIONE RISERVATA