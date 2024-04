Pietre giù dal terrapieno, è allarme 

Quelle pietre maledette sono una costante, da 12 anni. Cascano da quel terrapieno che alcuni residenti hanno sempre segnalato come pericoloso. Poi, un rigagnolo d’acqua non manca mai, in via Funtanedda, in quella stradina periferica con vista sul monte Ortobene. «Su questo muraglione si è creata una frattura, si scorge tra la vegetazione - dice Franco Spada, nuorese con casa tra le curve di Caparedda -. Abbiamo paura che possa franare tutto, con conseguenze facilmente immaginabili. Qua passiamo per raggiungere la nostra abitazione. Chiediamo al Comune interventi urgenti». L’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu: «Possiamo fare poco, si tratta di un terreno privato. Abbiamo chiesto al proprietario la messa in sicurezza ma non ha mai provveduto».

Problema annoso

La situazione di via Funtanedda va avanti dal 2012. In quel periodo era stata già segnalata all’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Bianchi. Negli ultimi tempi le visite dell’attuale assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu, sono state frequenti. Le criticità, però, sono rimaste e all’orizzonte non si vede alcun lieto fine. Anzi, i rischi si susseguono ogni giorno. E il pensiero va subito alla tragedia della casa diroccata di via Dessanay, crollata nella serata di Pasquetta e ai giovanissimi Patryk Zola e Ythan Romano, scomparsi a 14 e 15 anni, travolti da quel rudere venuto giù all’improvviso. «Ogni giorno trovo dei sassi - prosegue Franco Spada, da tempo residente in quella porzione di città dove sorgono sei abitazioni -. Al Comune ho inviato tutta la documentazione, conosce bene tutta la vicenda. Già 12 anni fa avevo spedito la prima lettera al sindaco e ai vigili del fuoco, ma qui niente è cambiato. Abbiamo paura che possa succedere qualcosa di grave, ho un figlio di 8 anni e chiediamo di vivere in sicurezza».

Mani legate

Franco Spada si appella al Comune, sebbene il terreno incriminato (incastonato tra due case) appartenga a un privato. «Conosco bene il problema - assicura Fabrizio Beccu -. Come abbiamo fatto più volte, possiamo solo sollecitare il proprietario di quel terreno, affinché metta in sicurezza il muraglione. Non ci possiamo, però, sostituire a lui. O meglio, potremmo intervenire e poi rivalerci, ma non abbiamo le risorse per gestire anche tutte queste situazioni». Il consigliere comunale d’opposizione, Fabrizio Melis, conclude: «L’amministrazione non può fare orecchie da mercante. Dobbiamo attendere una nuova tragedia? Bisogna subito obbligare il proprietario di quel terreno a intervenire».

