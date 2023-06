Pietre e fango: disagi nel viale San Francesco 

Fango, polvere, un terreno che sembra cedere. In una via interna di viale San Francesco, quartiere Cappuccini, abitanti e lavoratori mischiano fastidio e qualche timore. «È caduta tanta acqua da una condotta - rimarca Nicola, residente - facendo franare diverse pietre». Si parla del tratto che, in salita, tra alberi e terra, si congiunge con viale Trieste, dove in cima si è prodotta una sorta di rientranza. «Le riparazioni avvengono di frequente- riferisce Graziano, titolare di un’officina- Ma i risultati delle perdite sono che qui si riempie di fanghiglia». Lungo la strada sono ancora esposte le scope con cui si sono spazzati gli interni dei locali invasi dal pantano. E adesso è rimasto un polverone costante che impedisce alle famiglie residenti di aprire le finestre, anche con il caldo torrido di questi giorni. Con effetti paradossali anche per Francesco, che possiede un autolavaggio: «Devo pulire in continuazione le macchine finché non viene a ritirarle il cliente». (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA