Pietre di sosta verso Bonaria  

Tre pietre di sosta benedette ieri a Orotelli rappresentano il nuovo segmento del Cammino di Bonaria che unisce la Sardegna da Olbia a Cagliari. Si trovano all’ingresso del paese e poi in pieno centro: davanti alla chiesa dello Spirito Santo e di San Lussorio e alla parrocchiale di San Giovanni Battista. Ieri la cerimonia in un contesto di forte emozione anche perché per Antonello Menne, presidente dell’associazione “Cammino di Bonaria”, Orotelli è luogo del cuore: originario di questo paese, è sempre rimasto legato. A fare gli onori di casa il parroco don Michele Pittalis, il sindaco Tonino Bosu, Luisa Carta dell’associazione “Cammino di Bonaria”, Francesca Murru, della Pro Loco, e Paolo Fadda. Tutti hanno sottolineato l’importanza religiosa e culturale del Cammino.

