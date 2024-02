Pietre contro il bus, terrore a bordo 

Il masso, di alcuni chili, vola dal parco verso l’autobus in corsa, lo colpisce in pieno di lato, sfonda una vetrata e si posa su un sedile dove a fianco c’è una giovane passeggera che resta terrorizzata: «Se quel pietrone mi avesse colpito in testa, mi avrebbe ucciso», ha raccontato pochi minuti dopo l’adolescente alla madre. Per la decima volta in quattro anni un pullman di linea viene preso di mira dal lancio di pietre, grosso modo sempre nello stesso punto, e quanto avvenuto lunedì sera non ha fatto eccezione: qualcuno attorno alle 20.30 ha scagliato un pietrone addosso all’autobus Arst che, proveniente da Iglesias e diretto a Calasetta, era appena entrato a Carbonia e percorreva via Dalmazia.

Lancio di pietre

L’episodio è avvenuto sul rettilineo fra la rotonda di via Ospedale e il semaforo prima del bivio con via Logudoro. Un attacco in piena regola perché due ore prima, verso le 18.30, un altro autobus era stato bersagliato sempre nello stesso punto dal lancio di piccole pietre dal lato giardinetti, e scena identica un mese e mezzo fa: altra sassaiola, ma senza danni particolari. Ma quanto accaduto avant’ieri alle 20.30 ha lasciato sgomenti e provocato il panico: qualche balordo, nascosto dietro la siepe del parco, ha scagliato un masso di almeno due chili contro il bus in cui erano a bordo 15 passeggeri. Il pietrone ha mandato completamente in frantumi il vetro della fiancata sinistra alle spalle dell’autista ed è caduto su un sedile vuoto a fianco al quale era seduta una ragazzina di Bacu Abis: «Non si è fatta male – racconta Milena Tola, la madre – ma mia figlia ha vissuto uno spavento incredibile e un rischio inaccettabile: abbiamo poi scoperto che due ore prima qualcuno ci aveva già provato: se avesse colpito l’autista sarebbe stata una strage». Molto scossa anche Maura Cossu, madre di un’altra passeggera: «Mia figlia mi ha raccontato di aver sentito un colpo molto violento e a bordo hanno avuto tutti paura: occorre intervenire per garantire la sicurezza». Il conducente ha arrestato il mezzo pochi metri più avanti, ha chiamato subito i carabinieri, e chiesto all’azienda l’arrivo di un altro bus per trasferire i passeggeri. «Sfortunatamente – dice Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst – non è il primo episodio che subiamo a Carbonia, e sempre più o meno in quel punto».

I precedenti

Si è ormai infatti perso il conto degli episodi simili avvenuti a danni di mezzi di linea ma anche privati in via Dalmazia e in via del Minatore. Due anni fa è stato preso di mira anche un treno vicino a Sirai. Insorgono anche i sindacati: «L’episodio di lunedì – denunciano Giancarlo Lampis della Filt Cgil, Simone Atzori della Fit Cisl, Marco Sanniu della Uil Trasporti e Andrea Uccheddu della Faisa – solo per puro caso non ha avuto gravi conseguenze. Occorre che vengano installate in quell’area delle telecamere, così da riprendere chi commette questi gesti».

RIPRODUZIONE RISERVATA