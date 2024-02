Pietra sul climber, in Rianimazione 

L’occasione di una giornata primaverile aveva ispirato l’escursione a Cala Fuili. Tutto procedeva per il meglio, tra le rocce frastagliate del territorio di Dorgali meta di migliaia di climber ogni anno. Fino a quando non è accaduto l’incidente. Un arrampicatore di 46 anni, Nino Spinelli di La Maddalena, è stato colpito da una pietra che si è staccata dalla parte alta della falesia. Ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare, l’escursionista stava percorrendo il sentiero insieme al gruppo con cui era arrivato nelle ore precedenti. Allertati alle 13.10 di ieri dalla centrale operativa del 118 di Sassari, i tecnici del Soccorso alpino di Nuoro e Ogliastra sono partiti subito per raggiungere gli escursionisti attraverso il percorso che parte da Cala Fuili e, dopo aver attraversato gran parte della codula, sono arrivati sul punto posto alla base della falesia in cui si trovava il gruppo. Nel frattempo a Cala Fuili è stato inviato Echo Lima 2, l’elicottero dell’Areus di base ad Alghero. Nonostante la presenza di una fitta e alta vegetazione, dal mezzo aereo hanno localizzato il gruppo con il ferito, grazie alle indicazioni ricevute da un’altra squadra del Soccorso alpino che presidiava il campo a Buchi Arta proprio per agevolare le comunicazioni radio tra la squadra territoriale all’interno della codula e il tecnico di elisoccorso a bordo del velivolo. L’escursionista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. A Cala Fuili hanno operato anche i vigili del fuoco di Nuoro. (ro. s e.)

