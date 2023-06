“Pietra su Pietra”, l’arte di Pinuccio Sciola è inscalfibile 

Nora accoglie Pinuccio Sciola: le sculture dell’artista saranno ospiti della zona archeologica di Pula sino al 31 ottobre. “Pietra su Pietra, memoria litica nel tempo”, è questo il titolo dell’esposizione delle opere dello scultore di San Sperate, in esposizione da ieri mattina per i visitatori del Parco archeologico. Il progetto, ideato dalla Fondazione Pula Cultura e finanziato dal Comune, in collaborazione con la Fondazione Sciola, consentirà di mettere in mostra le opere dell’artista dotate di un’impronta archeologica e identitaria, ma che si esprimono con un linguaggio di derivazione modernista.

Ed ecco, quindi, che tra le pietre senza tempo di Nora, trovano posto “I semi”, “Le foglie” e “Città Futura”. In queste opere l’intenzione dell’artista è quella di restituire la pietra stessa alla natura, così che questa diventi parte integrante del paesaggio che all’uomo è stato gratuitamente donato. Si tratta di piccoli frammenti di pietra incisi da segni e nervature, concepiti come foglie cadute da alberi giganteschi, grazie alle quali Sciola elabora il naturale processo della creazione: il ciclo esistenziale che parte dalla nascita, la vita e infine la morte. I semi di pietra, sono invece la più alta sintesi concettuale della sua produzione artistica, ovvero la pietra che si schiude nel germoglio. Infine la “Città Futura”, che appare come un mondo, un microcosmo urbano, una più minuta città polimorfica contenente il segreto stesso della creazione.

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti: il sindaco di Pula Walter Cabasino; il dg dell’assessorato alla Cultura Renato Serra; Chiara Pilo per la Soprintendenza archeologica; Maria Sciola e Giulia Pilloni per la Fondazione Sciola; la presidente della Fondazione Pula Cultura Maria Efisia Contini, e il vice Augusto Porceddu.

Per la figlia dell’artista, Maria, esporre le opere nell’area archeologica di Nora è motivo di orgoglio: «Papà si è sempre definito scultore: è proprio quel legame intrinseco con la sua madre terra, con quest’isola di pietra, che lo ha portato a diventare uno degli artisti più importanti della Sardegna. Quello che i visitatori troveranno a Nora sarà un percorso di pietra tra antico e contemporaneo che racconterà tanto della nostra Isola».

