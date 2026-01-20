VaiOnline
Il progetto.
21 gennaio 2026 alle 00:32

Pietra, legno, terracotta, ferro e bronzo: l’Archivio Digitale di Pinuccio Sciola 

Nel decimo anniversario della morte di Pinuccio Sciola, uno dei più importanti scultori italiani del secondo ‘900, l’opera e il pensiero dell’artista diventano accessibili online grazie alla creazione dell’Archivio Digitale di Pinuccio Sciola: un patrimonio strutturato che raccoglie documenti, immagini, progetti e materiali digitalizzati.

L’Archivio nasce per preservare e rendere consultabile un’eredità culturale complessa e stratificata, restituendo la profondità del percorso artistico e intellettuale di Sciola. Un lavoro che rispetta la natura stessa del suo processo creativo e che consente oggi lo studio e la consultazione del patrimonio senza limiti di spazio e di tempo.

La digital library è stata realizzata dalla Fondazione Pinuccio Sciola in collaborazione con il Gruppo Panini Cultura, che ha supportato la Fondazione nella catalogazione del fondo e nello sviluppo della piattaforma digitale basata sul software Arianna4, utilizzato da numerosi enti culturali per la gestione del patrimonio culturale.

L’Archivio consente di consultare materiali eterogenei – dalle mostre alla rassegna stampa, dalla bibliografia alla catalogazione dell’intera produzione scultorea – e di metterli in relazione tra loro, ricostruendo la rete di connessioni generata dall’artista nel corso della sua vita. Dal dialogo con la pietra alla sperimentazione su legno, terracotta, ferro e bronzo, fino alla produzione grafica e pittorica.

