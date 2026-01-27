VaiOnline
Escalaplano-Settimo.
28 gennaio 2026 alle 00:27

Pietra d’inciampo in memoria del deportato Luigi Murgia 

Una mattinata intensa e partecipata quella che si è svolta ieri a Escalaplano in occasione della Giornata della Memoria. Al centro dell’iniziativa, la posa della Pietra d’Inciampo dedicata a Luigi Murgia, cittadino escalaplanese deportato nei lager nazisti, e il racconto di una pagina poco conosciuta della storia sarda e italiana. Davanti all’abitazione in cui visse, nel corso Sardegna, è stata posata una Pietra d’Inciampo, segno concreto e silenzioso che restituisce nome e dignità a una storia a lungo rimasta ai margini della memoria collettiva. Luigi Murgia, nato a Escalaplano nel 1896, fu arrestato nel luglio del 1944 a Genova come “sospetto politico” per la sua attività antifascista. Dopo la detenzione nel carcere di Marassi, venne inserito nel Trasporto 81, uno dei convogli che portarono centinaia di italiani nei campi di concentramento nazisti. Passò per Bolzano e Flossenbürg, per poi essere trasferito a Hersbruck, dove morì nel dicembre del 1944.

Tante le iniziative, e anche quest’anno il Comune di Settimo San Pietro ha aderito al progetto Promemoria Auschwitz. Quattro, fra ragazze e ragazzi, che hanno aderito al bando avranno la possibilità di partecipare al viaggio a Cracovia (partenza il 18 febbraio ), dove visiteranno il museo Fabbrica di Oscar Schindler, l’ex ghetto ebraico di Cracovia e i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau. (s. m. – ant. ser.)

