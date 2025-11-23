“Pietra della memoria” per i donatori 

Forti emozioni a Orune per la cerimonia della posa della “Pietra della memoria”, dedicata a chi ha generosamente donato gli organi per salvare altre vite. La mattinata è iniziata con la benedizione del parroco don Andrea che si è soffermato sull’importanza della donazione. Si è proseguito con i saluti della sindaca Giovanna Porcu che ha messo in rilievo l'importanza della cultura della donazione per il trapianto, sottolineando la volontà di proseguire la collaborazione con l’associazione per rafforzare la consapevolezza dei cittadini. È poi intervenuta l'assessora Giuliana Pittalis, che con l'assessore Giovanni Chessa ha dato un grande contributo all'iniziativa.

Infine le testimonianze di due trapiantati e del familiare di una donatrice, a seguire il saluto di Peppe Amato, che ha lavorato la Pietra. In chiusura l’intervento della coordinatrice per i Prelievi e trapianti del San Francesco di Nuoro Pierina Ticca, che ha descritto la delicata situazione delle liste di attesa del trapianto, a fronte di un numero di donazioni ancora insufficiente a coprire le necessità. Infine ha ricordato i donatori e le donatrici di Orune. L’iniziativa si è chiusa con la lettura del messaggio di Luca Deiana, direttore dei Servizi socio sanitari dell'Asl di Nuoro, che ha sottolineato l'importanza del volontariato e della collaborazione con l’azienda per migliorare i servizi.

