«Pietà per il fratello omicida» 

Il paese del Nuorese s’interroga, non si dà pace. Tra le viuzze del centro storico, dove tutti si conoscono, serpeggia un malessere condiviso. «Litigavano spesso, è vero, ma nessuno di noi avrebbe mai ipotizzato un simile epilogo», sussurra un anziano. Il primo cittadino avvalora: «Questa disgrazia ci fa capire che spesso le tensioni più gravi emergono all’interno delle mura domestiche. Dobbiamo essere tutti più attenti a cercare di capire la gravità delle cose, prima che queste possano accadere». Ciccolini aggiunge: «Da parte della comunità non c’è stata, però, alcuna indifferenza. In questo caso specifico non era affatto semplice entrare nella vita di due persone che da sempre hanno gestito in modo esclusivo il loro rapporto».

Un dolore che tocca tutti. In piazza Asproni l’atmosfera è irreale. «La comunità di Bitti si stringe alla famiglia Pittalis, vive con grande compassione questo momento terribile, nel senso più etimologico del termine - afferma il sindaco, Giuseppe Ciccolini -. Dobbiamo concentrare le nostre attenzioni e il nostro sostegno su chi è rimasto». Il centro del Nuorese cerca di reagire, si compatta dopo la tragedia di venerdì scorso. Dopo quella lite tra due stimati allevatori, culminata con la morte di Giorgio Pittalis, 61 anni, ucciso a colpi di martello nelle campagne di Sae Lussu dal fratello Giuseppe, 55 anni. Oggi a Nuoro è in programma l’autopsia sul corpo della vittima. Domani i funerali, con tutta probabilità.

Dramma inspiegabile

Esistenza in simbiosi

Da una parte Giorgio, la vittima, più taciturno e introverso; dall’altra Giuseppe, sei anni di meno, più espansivo. Condividevano l’abitazione nel cuore di Bitti e soprattutto il lavoro. Giornate sempre uguali, dove esisteva una sola priorità: accudire il bestiame, quell’imponente gregge nelle campagne a pochi chilometri dal paese.

È lì che venerdì mattina l’ennesima discussione è sfociata in tragedia. A scatenare il diverbio potrebbero essere state le incomprensioni legate al fuoristrada di Giuseppe Pittalis, a quell’unico mezzo di trasporto guasto da giorni, che di fatto avrebbe complicato non poco la routine dei due. Ed esasperato gli animi, fino al drammatico epilogo. Intanto, oggi all’ospedale di Nuoro il medico legale Matteo Nioi eseguirà l’autopsia sul corpo di Giorgio Pittalis. A Badu ‘e Carros, invece, è fissata la convalida dell’arresto del fratello Giuseppe. Mala sorte è l’ottava del poeta-sindacalista, Juanne Villa. Sintetizza il dramma. Iddha natia torras tue in luttu, Pro sambene ch’a' mortu samben suo, Acunòrtalu custu 'itzu tuo, E lastima su vrate male ruttu, Oco mala sorte pro ambos duos, Unu l’attitas in beste 'e corrútu, S’ater’unu cunforta aènne dolu, In cust’ora 'e dirgrassa e disconsólu .

