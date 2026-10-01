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La storia.
02 ottobre 2026 alle 00:14

Pierpaolo Mura trionfa sul ring: suo il titolo italiano di Gym Boxe 

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Una vita sul ring e un ultimo traguardo. Pierpaolo Mura, classe 1970, ha conquistato a Sapri il titolo di campione italiano di Gym Boxe con la Palestra Boxe San Michele, guidato dagli istruttori Sergio Sabattino e Davide Allegrini. È un obiettivo che inseguiva da cinque anni.
La sua storia inizia nel 1980 con il primo maestro, Luciano Foddi, scomparso nel 2021. Da Dilettante ha vinto il titolo italiano Novizi B nel 1987 a Salerno e tre titoli di 1ª Serie, nel 1989 a Salerno, nel 1993 a Marcianise e nel 1994 a Verbania. Nel 1996, a Roma, è stato vicecampione italiano. Dal 1997 al 2004 è passato al professionismo, chiuso con 7 vittorie, 7 sconfitte e un pari. Poi è tornato sul ring con la Gym Boxe, disciplina a contatto leggero che consente anche agli ex pugili di rimettersi in gioco. «È una gioia immensa», racconta Mura. «Ho inseguito questo titolo per cinque anni e finalmente è arrivato. Il mio pensiero più grande va al mio primo maestro, Luciano Foddi: anche se non è più qui, una parte di tutto quello che sono stato e che sono oggi sul ring nasce dai suoi primi insegnamenti. Grazie a Sergio Sabattino e Davide Allegrini per la fiducia e la passione con cui mi hanno accompagnato in questa nuova avventura». Il titolo è dedicato alla moglie Paola, ai figli Victor e Yari e allo stesso Foddi. Mura ringrazia anche l'azienda di vigilanza per cui lavora, che gli ha permesso di partecipare. «Il mio obiettivo è stato raggiunto. Ho messo la ciliegina sulla mia torta».

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