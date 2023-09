Piero Pelù  cerca vintage in sartoria  

Piero Pelù in visita alla storica sartoria Pinu di Nuoro. Il cantante, dopo la serata al Teatro Eliseo, va alla ricerca delle realtà cittadine e, in questo caso, della storica sartoria con la quale condivide una passione: il vintage. «Per noi è stata una sorpresa - dicono Giuseppe e Nicolò Pinu -. Indossava un paio di jeans originali degli anni Cinquanta e una camicia del 1957, era pazzesco. Oltre agli abiti, abbiamo allora mostrato una collezione di tessuti inglesi degli anni Sessanta: è impazzito. Ci ha raccontato di prediligere quegli anni».

L'artista si sarebbe dovuto trattenere una mezz'ora al massimo, ma l'entusiasmo è aumentato, portandolo a restare circa quattro ore. I due fratelli rispolverano tre libri degli anni Quaranta contenenti dei modelli di giacche per motociclisti. «È un grande appassionato di moto e auto d'epoca, la coincidenza l'ha portato a fare una scelta che ci ha davvero spiazzato per la sua bellezza - proseguono Nicolò e Giuseppe -. Ha ordinato un modello degli anni Quaranta chiedendo di poterlo realizzare con tessuti degli anni Cinquanta. Fenomenale». Poi la scelta dei dettagli: «Gli abbiamo mostrato dei bottoni antichi in resina, in madreperla e così via. Ne ha scelto vari - aggiungono -. Segue una filosofia conservativa dove tutto deve restare così com'è. Condividiamo questo suo pensiero. Uno scambio che ricorderemo tutta la vita».

