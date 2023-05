Piero Marras, dedica a Michela Murgia 

Dopo il concerto di Piero Marras, che ha aperto la scaletta dei tre appuntamenti musicali de Sa Festa Manna de Mesu Maju, dedicando il brano Mere manna alla scrittrice Michela Murgia, sulle note dei Nomadi, ieri, è calato il sipario sulla terza giornata dei festeggiamenti in onore di San Simplicio che proseguono oggi, a partire dalle 18 al Fausto Noce, con l'attesa Sagra delle cozze e il concerto di Giusy Ferreri. Offerti dal Comitato dei festeggiamenti, saranno serviti cinquanta quintali di cozze annaffiati da cinquecento litri di vino rosso e di vermentino prodotti dalla Cantina sociale di Monti. Alle 22 sul palco del Fausto Noce, la cantautrice Giusy Ferreri, che con Non ti scordar di me e Amore e capoeira è volata in cima alla classifica dei singoli italiani, detenendo il record di artista rimasta più a lungo al primo posto della hit. Domani, dalle 16 in viale Isola Bianca, il ventesimo Palio della Stella, preceduto dalla benedizione di cavalli e cavalieri. A contendersi lo stendardo di San Simplicio, ventisei Comuni della provincia, con l'esibizione delle pariglie di Padria, Oristano e Ittiri. Dalle 19 nella Basilica, celebrazione dei Vespri con il coro Olbia Folk Ensemble, la VII edizione del concerto Mesu Maju in Coro e alle 22:30, al Fausto Noce, serata di cabaret con Marco Piccu e lo spettacolo Piangere ridendo.

