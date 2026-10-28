Pierluigi Serra a “Unione Cult” 

Esiste un'isola dove la pietra non è solo materia, ma ricordo antico. Una memoria sedimentata e stratificata nei millenni, dipanata. Una terra dove il vento che solca gli altipiani porta ancora l’eco di inni antichissimi, di canti ancestrali, un luogo dove il silenzio delle valli è un dialogo interrotto da millenni. Questa è la Sardegna: non solo una terra nel Mediterraneo, ma un continente nel tempo. Da esplorare insieme a Pierluigi Serra, giornalista, scrittore e indagatore dell’incubo, ospite questo pomeriggio alle 14.30 di Francesca Figus.