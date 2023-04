“Pierino e il lupo”, spettacolo per gli studenti 

Stamattina alle 11 al teatro civico di Sinnai l’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari propone uno spettacolo musicale per le scuole. Domani, giovedì, spettacolo alle 20 dedicato invece alle famiglie. Il tutto, nel contesto degli appuntamenti che il Teatro Lirico di Cagliari propone nei centri della Sardegna. Da seguire la nuova accattivante versione di “Pierino e il lupo”, famosa favola sinfonica per bambini di Sergej Prokof’ev. Una occasione per le scolaresche che affolleranno il Teatro di via Libertà con l’occasione di trascorrere una mattinata di sicuro interesse.

Il programma musicale prevede anche l’esecuzione de “Le nozze di Figaro”. “Pierino e il lupo” viene rappresentata, per la prima volta, a Mosca nel 1936 e racconta la storia di un bimbo, Pierino, che con l’aiuto di un uccellino cattura un temibile lupo. Ogni personaggio è rappresentato da un tema musicale, affidato ad un particolare strumento. La voce recitante racconta la favola mentre la musica di Prokof’ev commenta ogni scena illustrando il carattere, i sentimenti e descrivendo le azioni di ciascun personaggio.

Il teatro civico di Sinnai ospita da tempo importanti appuntamenti, oltre le manifestazioni ogni anno proposte dall’Effimero meraviglioso. (r. s.)

