Piergiorgio Pulixi&Daniele Serra, parole e acquarelli 

Centinaia di copie già prenotate, un volume curato nei dettaglia in una doppia edizione normale e a tiratura limitata. “L'estate delle comete azzurre”, il romanzo illustrato scritto da Piergiorgio Pulixi e arricchito dagli acquerelli di Daniele Serra, che sarà pubblicato da Camena edizioni il 7 ottobre, si preannuncia un fenomeno editoriale: il volume ha raggiunto in preorder numeri da record.

Pulixi, premio Scerbanenco 2019 per il miglior noir dell'anno, ha costruito una storia coinvolgente ed emozionate e con questo romanzo ha voluto omaggiare Stephen King e il suo modo di raccontare l'adolescenza e il l percorso dell'individuo verso l'età adulta. Gli orrori e le paure diventano metafore della vita. Le parole scelte dallo scrittore hanno preso forma e vita negli acquerelli di Daniele Serra, conosciuto per illustrazioni, copertine e adattamenti a fumetti di libri proprio di Stephen King, e Clive Barker e Joe R. Lansdale. Volti di donne, di bambini, paesaggi misteriosi sembrano scivolare fuori dalle pagine del volume per accarezzare l'anima del lettore.

«Sono entusiasta di poter presentare questo progetto editoriale», sottolinea Stefano Obino, editore di Camena. «Poter pubblicare un romanzo illustrato non è una cosa che si vede spesso. Poter lavorare con due artisti come Piergiorgio Pulixi e Daniele Serra è stata un'esperienza unica».

“L'estate delle comete azzurre” sarà pubblicato il 7 ottobre in due edizioni differenti: una classica per le librerie e per i circuiti online e una a tiratura limitata e numerata: 300 copie con una copertina diversa che saranno distribuite soprattutto agli incontri con gli autori e che saranno arricchite da autografi e personalizzazioni».

