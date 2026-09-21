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22 settembre 2026 alle 00:30

Piergiorgio Pulixi in tour Danza al Carmen Melis 

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Il tour di Piergiorgio Pulixi con il festival “Éntula” per la presentazione del suo nuovo romanzo “Il fattore gatto” (Marsilio) prosegue oggi alle 21 all’Ex-Ma.Ter di Sassari (via Zanfarino, angolo via Duca degli Abruzzi).

“Eco-Ritmi”

La ventiseiesima edizione della rassegna “Suoni e Ritmi per la Pace”, organizzata da Palazzo d’Inverno approda a Quartu. Domani alle 17, nella Biblioteca di Flumini, il laboratorio “Eco-Ritmi: musica dalla plastica riciclata”, guidato dal maestro Rinaldo Pinna.

“Find 44”

Prosegue il Festival Internazionale Nuova Danza conl’appuntamento di venerdì alle 21 al Carmen Melis di Cagliar: ecco i Dewey Dell e il loro acclamato “Le Sacre du Printemps”. La creazione, su musica di Igor Stravinskij e soundscape di Demetrio Castellucci, indaga la primavera come un fenomeno spaventoso ed esaltante al tempo stesso. Chiude la serata il debutto di “Solos” di Amorphe, con Marco Caredda, Sergio Titus Tifu e Angelo Valdes: spazio di confine dove la musica eseguita dal vivo e la dimensione teatrale si fondono.

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