Piergiorgio Pulixi: da martedì la tournée isolana 

Come annunciato la scorsa settimana, martedì prossimo esce il nuovo giallo firmato dallo scrittore cagliaritano Piergiorgio Pulixi, si intitola “Se i gatti potessero parlare” (Marsilio, 352 pagine, 16 euro) e sarà accompagnato da un lungo tour di presentazioni che prenderà il via proprio martedì da Cagliari.

Il primo appuntamento è, dunque, con il festival Entula alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta alle 16 e un secondo alle 18. Il giorno dopo, mercoledì 26, sarà la volta di Nuoro, all’ExMé, piazza Mameli, alle 18. Organizzazione del Club di Jane Austen Sardegna e della libreria Mielemaro Ubik. Giovedì 27 marzo, il giallista sarà a Macomer, alla Biblioteca Comunale (alle 19), un incontro organizzato in collaborazione con Libreria Emmeì Ubik. Venerdì 28 marzo, il tour farà tappa a Sassari al Cineteatro Astra (corso Cossiga 5), alle 18, in collaborazione con Lìberos e la libreria Koiné/Ubik. Sabato 29 marzo sarà la volta di Oristano, aula magna del Liceo classico de Castro (piazza Aldo Moro 2), alle 18. Organizza la Libreria Mondadori Oristano. Domenica 30 marzo Iglesias, Teatro Electa, alle 18, in collaborazione con ArgoNautilus e Fiera del libro di Iglesias e la Libreria Mondadori. Lunedì 31 marzo si torna a Cagliari in via Roma alla Feltrinelli alle 18.30.

