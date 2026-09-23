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24 settembre 2026 alle 00:45

Piergiorgio Pulixi a “Unione Cult” 

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Marzio Montecristo odia i matrimoni. Tuttavia, non sa dire di no a Valerie De Gramont, che gli chiede di acquistare tutti i romanzi della sua libreria per ricostruirne una copia identica sull’isola di Serpentara in occasione delle sue nozze miliardarie. Un omicidio cambierà ogni cosa. “Il fattore gatto” (Marsilio) è il nuovo romanzo dello scrittore cagliaritano Piergiorgio Pulixi, ospite di Francesca Figus a ”Unione Cult”. Appuntamento alle 14.30.

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