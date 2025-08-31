Pierfrancesco Favino e l’ossessione vittoria 

Viviamo «un momento nel quale c'è l'ossessione sociale per cui si deve per forza essere di successo per potere esistere. Questa storia tra le varie vene ha anche quella di mostrare che si può stare al mondo anche se non vinci, se non sei per forza il numero uno». Lo dice Pierfrancesco Favino parlando de “Il maestro”, dramedy fra sport, spunti autobiografici e vita, di Andrea Di Stefano con Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano e Valentina Bellè, eEdwige Fenech, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e in sala dal 13 novembre.

Il film è ambientato alla fine degli anni '80: Favino è Raul Gatti, ex tennista di qualche successo (con tanto di ottavi agli Internazionali di Roma), che non ha retto alla pressione. Dopo una profonda crisi, si ricicla come maestro di tennis e si trova ad allenare una promessa della racchetta, il tredicenne Felice (Menichelli), fino ad allora guidato con regole ferree dal padre ingegnere alla Sip (Ludeno). Tra Raul, fragile e stropicciato dalla vita, ma pronto a godersene i piaceri, e Felice, troppo rigido per la sua età, l'incontro non è facile, ma attraverso le crisi reciproche creano un legame sempre più profondo.

