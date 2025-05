Pierfrancesco Favino: «Cosa vuol dire oggi essere padre» 

«Questa volta l'ispirazione l’ho trovata in casa: non ho dovuto cercare altrove», scherza neppure troppo Pierfrancesco Favino felice di essere a Cannes con “Enzo”, il film di Laurent Cantet realizzato da Robin Campillo dopo la morte prematura del regista Palma d'oro che ieri ha aperto la Quinzaine. Un film francese in coproduzione europea, Italia compresa, delicato, intenso, lucido ritratto di un adolescente che cerca di percorrere una sua strada diversa da quella segnata.

Enzo è il sedicenne che sceglie il percorso di apprendista manovale, di rovinarsi le mani, piegato di fatica fisica la sera. Ma in realtà vive in una villa meravigliosa vista mare di Marsiglia, con piscina panoramica in cui nuotare tutti i giorni e far baldoria con gli ospiti, il genitore è un professionista rinomato e anche il fratello che si sta laurando lo sarà. Enzo dirazza nell’impotenza di papà Paolo (Pierfrancesco Favino) e mamma Marion (Elodie Bouchez): lui di studiare sui libri come vorrebbero i suoi non ne vuole sapere, lo attira la fatica manuale e l'amicizia di due giovani operai ucraini con la testa nel loro Paese in guerra. Il padre è amorevole, preoccupato, quasi disperato.

«Lo comprendo pienamente», racconta l’attore romano, «la bellezza di questo film è proprio la delicatezza con cui racconta l'adolescenza e il rapporto padre figlio senza mettersi in cattedra. Del resto nessuno ha ricette se non forse quella di ascoltare, ascoltare qualcuno che è anche tuo sangue è limitato dall'amore che provi, dall'appartenenza, ma bisogna provarci. Questo film mi ha posto domande o meglio le avevo già di mio, genitore di figlie che vuoi felici. Oggi viviamo in un mondo aggressivo e che ti chiede performance, ai giovani e a tutti, non puoi fallire e questa pressione è spaventosa. Quello che resta sempre uguale è la sofferenza dell'adolescenza come fase biochimica della vita. Ecco lì sono disarmato: vorrei prendermi io un po’ della sofferenza delle figlie, farmene carico perchè spaventa anche me questa fase della vita». Favino è padre con l'attrice Anna Ferzetti (a Cannes con lui, reduce dal nuovo film di Paolo Sorrentino) di Greta e Lea. Che padre è? «Sono sempre pieno di dubbi di fare la cosa sbagliata, protettivo ma non troppo, la mia bussola è di rendere libere le mie figlie».

