Pierdavide Carone: «Le mie radici in questa Isola» 

Pierdavide Carone ci scherza su. «Prima di accettare “Ora o mai più” ho chiesto se ci fosse Emma Marrone», dice il cantautore romano, atteso a Cagliari oggi, al Teatro Massimo, per la masterclass “L’armonia del cantautore” (alle 15) e il concerto “Non ce l’ho con – Tour 2025 Unplugged” (alle 21).

Il riferimento autoironico è alle sue partecipazioni ad “Amici” nel 2009 e al Festival di Sanremo (in coppia con Lucio Dalla, con “Nanì”) nel 2012, vinti entrambi da Emma. Anche se una soddisfazione all’Ariston Pierdavide (mamma Carmen Palmisano di Cagliari, nonna di Samassi e papà pugliese) se l’è tolta. «Ho scritto il brano con cui Valerio Scanu ha vinto il festival nel 2010», ricorda il 36enne artista a proposito di “Per tutte le volte che”. Ma anche a “Ora o mai più”, che ha vinto quest’anno battendo la concorrenza di, tra gli altri, Scanu e Pago. Il 2025 gli ha riservato pure il Premio della critica per la Miglior canzone al San Marino Song Contest con “Mi vuoi sposare?”. Dedicata a? «In cerca d’autore», replica mentre si gode il momento della ritrovata ribalta televisiva.

Che esperienza è stata “Ora o mai più”?

«Importante: non ha fatto sì che ricominciassi a fare il mio lavoro, perché non ho mai smesso, ma l’ha riamplificato. Il talento lo devi coltivare fuori, però se si ha serenità interiore e consapevolezza di sé è più facile sovvertite un preconcetto che il programma ha nel titolo. Prima di mettere piede negli studi Rai venivo da uno spettacolo col Coro Lirico Siciliano e dalla pièce teatrale “Sissi, Regina ribelle”: quello è lavorare. “Amici”, invece, mi ha dato la consapevolezza che potessi fare questo mestiere, e ringrazio Maria – De Filippi – per avermi dato la possibilità di farlo per un pubblico ampio».

Che cosa deve aspettarsi il pubblico del Teatro Massimo?

«La masterclass ha come tema la parte teorica dell’armonia, che è materia che interessa i compositori di canzoni, però cercherò di darle un tono leggero, utilizzando i miei brani come esempio di come l’armonia applicata possa creare canzoni in ambito pop senza trascurare la parte testuale delle melodie e il ritmo delle parole. Quanto al concerto sarà una versione più corta, e anche nel suono minimale, del mio spettacolo “Non ce l’ho con – Tour”, dal nome del mio ultimo singolo “Non ce l'ho con te”, con canzoni vecchie e nuove».

Musica, tv, teatro: si sente un artista a tutto tondo?

«Chi fa musica, e arte in generale, è curioso per natura, e ogni tanto uscire dal mio schema, che è principalmente quello del cantautore, mi diverte. Nello spettacolo che ho fatto a dicembre c’era la musica ma ho anche recitato nella parte di Bay di Middleton, l’amante di Sissi, però credo molto nella disciplina, ed è il motivo per cui ho studiato chitarra classica e jazz e sto ancora frequentando il conservatorio, dal momento che il mio percorso si era interrotto quando ho fatto “Amici”; per cui no, non diventerò uno che si dà al cinema togliendo il posto a chi si è fatto il mazzo per arrivarci. Volevo solo misurarmi in un contesto più duro aggiungendo un altro tassello al mio percorso».

Infine il sangue: in cosa si sente sardo?

«Nel voler avere sempre ragione. Anzi: nell’avere sempre ragione. A qualcuno questo atteggiamento può dare fastidio, ma io quando incontro un sardo mi ci riconosco. E mi piace».

