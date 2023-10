Piera Mossa, la prima regista sarda 

«Sono nata a Cagliari- padre gallurese, madre originaria dell’Anglona- dove sono sempre vissuta e ho studiato sino alla laurea in Filosofia che ho conseguito nel 1974. Nell’aprile del 1971 mi sono sposata con Peppetto Pilleri, mio compagno di liceo e università, e un anno dopo è nata Martina, la nostra luminosa e unica figlia». L’autoritratto da cui prende le mosse il libro “Maria Piera Mossa, tra cinema, radio, tv, amicizie, affetti, lavoro” a cura di Pietro Clemente, Jacopo Onnis e Peppetto Pilleri (Aipsa edizioni).

L’omaggio alla regista, che ha animato la programmazione radiofonica e televisiva della sede Rai della Sardegna, morta vent’anni fa. Trenta voci per ricordare una donna con molteplici interessi, che si è impegnata negli ambiti della comunicazione, informazione, creazione artistica, difesa e promozione del valore della cultura.

L’impegno

Familiari, amici, colleghi, persone che l’hanno conosciuta attraverso progetti comuni, iniziative, trasmissioni. «Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi», sostiene Cesare Pavese. E di Maria Piera Mossa vengono ricordati nel libro gli attimi di una vita intensa e generosa a partire dal lavoro, che è una vera e propria militanza, dentro la Cineteca Sarda e la Società Umanitaria («considero questa l’esperienza in assoluto più formativa e importante dal punto di vista professionale e personale»). In quegli anni formidabili e costruttivi la Cineteca Sarda è una fucina di idee, dibattiti e rassegne e diventa, grazie alla lungimiranza di uno straordinario operatore culturale come Fabio Masala, mai troppo rimpianto, e alla competenza e passione di Maria Piera, modello a livello nazionale («da seguire ed esportare», spiega Peppetto Pilleri, anche lui artefice di quel progetto). Nel volume la trama di tante memorie, lampi che restituiscono l’immagine di una donna tenace, combattiva e consapevole del suo delicato ruolo nel servizio pubblico. Nella sede Rai, tra viale Bonaria e via Barone Rossi, con la radio e con la tv, Maria Piera Mossa fa tesoro, sino a quando è possibile, degli spazi di autonomia disponibili. «Memorabile – ricorda il giornalista Jacopo Onnis – il suo programma televisivo “Una fabbrica inventata un paese reale”: la storia di una fabbrica tessile, la Betatex, manodopera totalmente femminile, sorta a Bitti e poi rapidamente dissolta. Il segnale della Terza rete non arrivava nel cuore della Barbagia. Piera decise di tornare a Bitti e di proiettare in piazza il programma già andato in onda su Raitre regionale». Si è spesa sino all’ultimo per difendere gli archivi audio e video, che considerava lo specchio di momenti significativi della storia di città e paesi dell’Isola. Secondo l’antropologo Pietro Clemente, «era un donna piena di immaginazione ed energia: per la realizzazione dei suoi progetti era pronta a combattere e anche a vincere». Il critico cinematografico Gianni Olla, scomparso prima della pubblicazione del libro, chiarisce che «nel suo lavoro di programmista-regista si era sempre sentita un’operatrice culturale». Maria Lai, dopo la morte, le ha dedicato una poesia: “Tu Maria Piera, mi avevi chiesto una fiaba/ per il tuo sogno di voci/ da legare, ma sei tu/ invece a dare a me/ la favola della tua esistenza”.

In famiglia

C’è il ricordo privato della figlia Martina: «Sono nata quando mamma non aveva ancora compiuto 23 anni, sino a quando non sono entrata alle scuole medie, la chiamavo Piera. Con babbo frequentavamo le sedi di partito e i circoli del cinema, mi portavano con loro nella culla avvolta da nuvole di fumo di sigaretta». C’è una via nel Villaggio dei pescatori di Giorgino che le è stata dedicata. Maria Piera Mossa è in buona compagnia, le due strade adiacenti sono intitolate a Joyce Lussu e Rosa Luxemburg. Chiude il saluto dell’amica Annamaria Baldussi, direttrice editoriale di Aipsa: «Ciao Mapier (solo io ti chiamavo così), compagna di classe a giorni alterni. Il tempo si è consumato e non avrei mai immaginato un libro per ricordarti».

RIPRODUZIONE RISERVATA