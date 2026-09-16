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Televisione.
17 settembre 2026 alle 00:37

Piera Meloni: «Nella Casa senza filtri» 

Nel cast di “Grande Fratello” anche la cagliaritana stellare Valeria Marini 

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Dalla Sardegna alla Casa più spiata d’Italia, con qualche «ansietta» e una promessa: niente filtri. Piera Meloni, 23 anni, content creator maddalenina, è tra i concorrenti della nona edizione del reality al via ufficialmente stasera su Canale 5 con Ilary Blasi, fresca di nozze con Bastian Muller, alla conduzione.

L’anteprima

Il debutto per la giovane influencer sarda è arrivato in realtà già martedì con l’open house, l’anteprima che ha aperto le porte della Casa al pubblico di Mediaset Infinity. Insieme a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi, tra brindisi e risate sta già avendo un primo assaggio della convivenza sotto i riflettori.

Chi è

Con migliaia di follower su Instagram e TikTok, Piera Meloni si è fatta conoscere sui social raccontando il suo mondo tra beauty, moda, skincare, lifestyle e fitness. Studi di interior design alle spalle, si è trasferita a Milano dove alla carriera da creator ha affiancato quella radiofonica: su RDS Next conduce un programma musicale insieme a Numero Verde, alias Andrea Cioffi. Nella scheda ufficiale del “Gf Vip”, dove risulta "fidanzata da un anno", si è presentata senza troppi giri di parole: «Sono mora, occhi castani, metà sarda metà napoletana, non sono tanto alta ma ho molti tatuaggi in compenso. Ho sul petto la scritta lucky , faccio la content creator. Mi piace tantissimo truccarmi e farmi i capelli».

«Che ansietta!»

«Sono molto emozionata. Sicuramente sarà un’esperienza diversa dal solito», ha poi raccontato sui social. «Un conto è vederla in tv e provare a immaginare come potrà essere, un conto è essere lì dentro, ripresa H24, con venti sconosciuti in una casa». La tensione c’è, inutile nasconderla: «Ho un po’ di ansietta che spero sparirà». Ma non manca la voglia di mettersi alla prova: «Sono felice di mostrarmi al 100 per cento, con i pregi e con i difetti». Insomma, senza filtri.

La squadra

Alla guida anche quest'anno ci sarà Ilary Blasi, al suo quinto “Grande Fratello Vip”, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel cast Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Michelle Masullo, Federica Provvedi, Moreno Morello, Andreas Müller, Megan Ria, Alessandro Roncaccia e Guendalina Tavassi. E poi c’è lei, la stellare Valeria Marini, nome storico del reality e presenza ormai familiare nella Casa: protagonista fin dalla prima edizione nel 2016, la showgirl e attrice di origini cagliaritane è tornata più volte a varcare quella porta rossa. Una presenza che non delude mai.

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