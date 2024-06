Pienone per il primo Consiglio 

Aula consiliare gremita di pubblico, dentro e anche fuori dal palazzo municipale di Calasetta per la riunione di insediamento del Consiglio comunale e del sindaco Antonello Puggioni.

Comunicazioni iniziali con giuramento e illustrazione del programma amministrativo, naturalmente con la consegna ufficiale delle deleghe al vice sindaco e alla giunta con discorso conclusivo che si è tradotto in un grande appello all’unità e alla coesione, per il bene di Calasetta. «Da lunedì- ha promesso Puggioni - prime risposte per spiagge e litorali. Già concordate con l’assessorato regionale agli Enti locali le postazioni di chioschi e servizi per i bagnanti. Disposta anche la messa in sicurezza dei locali del Bunker a Sottotorre per l’utilizzo dei bagni». Per sbrigare tutto il lavoro che c’è da fare, Antonello Puggioni, anche venerdì sera ha chiuso il municipio alle 23.30. (s. g.)

