Pienone di visitatori alla Maker Faire Sardinia 

La terza edizione della Maker Faire Sardinia va in archivio con numeri importanti: oltre 2500 visitatori in due giorni, 60 espositori, molti stranieri, 20 laboratori didattici-educativi, tutti sold out. L’interesse crescente regala ottimismo agli organizzatori. «C’è grandissimo entusiasmo da parte degli espositori - dice il coordinatore Antonio Burrai - la città e il territorio hanno capito l’importanza visto il forte riscontro di makers e appassionati». Il contenitore di progetti ha dato spazio a moda digitale e architettura green, gaming e realtà virtuale, associazioni culturali e mobilità sostenibile, senza dimenticare approfondimenti e dibattito sull’intelligenza artificiale. Sono arrivati i riconoscimenti ai migliori progetti: al ceramista digitale Diego Trazzi, piemontese trapiantato a Mogoro, il premio di best maker, all’irlandese Stephanie Johnson, designer digitale, quello di best artist con il progetto tessile “anatomic couture”. Gli studenti dell’istituto Ianas-Ipsia di Tortolì, con la docente Scilla Contu, vincono la categoria Best A.I. in making per i loro “oggetti” 3D, generati da testo sul sito Lumia, strumento generativo di ultimissima generazione. Premiato, fuori concorso, il gruppo cosplayers Ghostbusters Sardegna. (v. m.)

