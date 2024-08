Pienone di turisti per le maschere 

Nuoro ha aperto alla grande i festeggiamenti per il Redentore con la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna che ha richiamato in città turisti di varie provenienze. In tutto circa 10 mila presenze, stranieri giunti dalla Lettonia alla Colombia, molti italiani e sardi di tutta l’Isola. Oggi dalle 10 la sfilata di oltre 50 gruppi folk con gli abiti tradizionali, provenienti da tutta la Sardegna, insieme a cavalieri e amazzoni. Un evento di grande richiamo turistico, al quale presenzierà anche l’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas. Conclusione in serata con il Festival regionale del folclore nello stadio “Frogheri”. Giovedì la festa religiosa con la messa solenne sul monte Ortobene celebrata dal vescovo Antonello Mura.

Gruppi in maschera

Ieri 13 gruppi hanno preso la scena: Tamburini e Trombettieri “Città di Oristano”, Mamutzones di Samugheo, “Sa Teula” di Lodine, “Su Corongiau” di Laconi, Tumbarinos di Gavoi, “S’Urzu e sos bardianos” di Ula Tirso, “Maschera a gattu e Maimone” di Sarule, “Sos Colonganos” di Austis, “Maimones Murronarzos e Intintos” di Olzai, “Is Arestes e s’urtzu pretistu” di Sorgono, “Su Sennoreddu e sos de s’Iscusorzu” di Teti, “Su Bundu” di Orani, “Urthos e Buttudos” di Fonni. Ad accoglierli una folla immensa pronta immergersi nella musica e nei riti antichi.

I protagonisti

«Una festa tra le più importanti, che porta con sé grandi valori non solo per Nuoro, ma per la Sardegna intera», ha detto il commissario del Comune Giovanni Pirisi. Ad aprire le danze Tamburini e Trombettieri di Oristano, seguiti dai gruppi di Laconi e Lodine. Entusiasmo tra il pubblico. «Partecipiamo ogni anno con estremo piacere. Veniamo a Nuoro sia per Carnevale che per il Redentore, la risposta del pubblico è sempre positiva ed emozionante», dicono i figuranti del gruppo di Samugheo. Quelli di “Is Arestes e s’urzu pretistu” di Sorgono raccontano la loro storia e l’interesse nel presenziare alla festa: «Rappresentiamo dei riti propiziatori, una volta molto sentiti. I popoli ci credevano e volevano graziarsi il dio di turno Dioniso, tra le grazie anche il sacrificio umano. Con questi riti si pensava che l’annata fosse buona e abbondante. Vestiamo pelli di capra e 4 tipologie di corna. Non sfiliamo in colonna, ma in modo disordinato. Dal 2013 partecipiamo al Redentore con costanza e gioia».

L’entusiasmo

A portare musica dalla Barbagia c’è Gavoi: «Siamo contenti di animare questa festa con i nostri strumenti, è bello riunire l’Isola». Da Lodine “Sa Teula”: «La nostra è maschera del Carnevale, che sfila durante il mercoledì delle ceneri. Con noi abbiamo un fantoccio, che in genere ha commesso qualcosa di sbagliato per la comunità. Cantiamo e improvvisiamo poesie su un tema, gli altri del gruppo rispondono. Di solito sono tutte poesie di condanna». I giovani di Teti sono «felici di partecipare al Redentore insieme alle migliori maschere della Sardegna. Non siamo una maschera tradizionale, ma la rappresentazione di una leggenda del paese. Per noi è un onore essere qui». Il demonio “Su Bundu” di Orani porta fortuna e fertilità lanciando il grano ai passanti: «Quella di Nuoro è una sfilata immancabile nel calendario delle maschere tradizionali. Portiamo una figura antropomorfa metà uomo e metà bovino, demoniaca, fatta in sughero. Sotto indossiamo abiti tipici del pastore». Da Laconi una schiera di 11 mascherati da “Su Corongiau”: «Presenziamo con devozione portando le nostre tre figure: una zoomorfa che rappresenta il male, una antropomorfa il bene e una ibrida che le contiene entrambe».

