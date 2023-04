Pienone di stranieri ad Alghero 

«Le strutture cittadine che hanno scommesso sulla Pasqua sono state premiate con una clientela internazionale e soggiorni di almeno due notti». Marco Montalto, presidente del Consorzio turistico Riviera del Corallo, è particolarmente soddisfatto dell’andamento delle prenotazioni per il prossimo lungo weekend festivo. È vero che la Pasqua media non ha convinto gli hotel sulla costa ad aprire i battenti, in compenso però gli alberghi di città, con i loro milleduecento posti letto, avranno quasi tutte le camere occupate. A questi si aggiungono le migliaia di stanze disponibili nelle strutture extra-alberghiere: case-vacanze e bed and breakfast. «Alcuni hanno registrato il tutto esaurito già da tre settimane – prosegue Montalto – significa che Alghero è una destinazione che ancora piace».

Stranieri

La novità di quest’anno è rappresentata da una massiccia presenza di turisti stranieri: spagnoli, irlandesi e svizzeri. «Gli spagnoli per il legame con i riti della Settimana Santa, – spiega il presidente del Consorzio turistico – gli irlandesi grazie al volo diretto con Cork, mentre gli svizzeri arrivano ad Alghero tramite tour operator, con propri pullman». Un target internazionale che sembra quasi superare i flussi di visitatori interni, lo zoccolo duro della Riviera del Corallo in primavera. «Per noi un déjà vu, un gradito ritorno - dice Montalto – che fa ben sperare sul proseguo della stagione turistica con i ponti di aprile e maggio».

Buone previsioni

Federalberghi Nord Sardegna conferma che dopo Pasqua il trend è in crescita. «Prevediamo un maggio positivo, allineato ai dati del 2019, con il ritorno di mercati importanti, come gli spagnoli», commenta il presidente Stefano Visconti. Oltre ai tradizionali riti religiosi curati dalla Confraternita della Misericordia, il Comune e la Fondazione Alghero hanno pensato di animare il weekend con Dj set dislocati in diverse zone della città. Lunedì di Pasquetta, in particolare, la musica sarà protagonista dal lungomare, al centro storico, fino alla borgata di Fertilia, con cinque postazioni in modo da non avere il flusso di visitatori concentrato in un unico punto. I musei Archeologico e del Corallo e la Grotta di Nettuno prevedono aperture straordinarie, proprio per offrire a residenti e turisti l’opportunità di scoprire le bellezze, la storia e le tradizioni del territorio.